Zumba party Gruchet-Saint-Siméon, samedi 23 mars 2024.

Venez participer à la Zumba Party et passer de bons moments au profit des coopératives scolaires de l’école Les Abeilles et l’école de Greuville afin de financer les différents projets de ces deux établissements.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Au Foyer Rural

Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie parents.eleves.gruchet@gmail.com

