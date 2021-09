Zumba Party Accrodanse 76, 5 octobre 2021, Criquebeuf-en-Caux.

Zumba Party

Accrodanse 76, le mardi 5 octobre à 19:45

Initiation à la zumba, méthode de fitness originaire de Colombie, accessible à tous, aux enfants comme aux adultes elle allie exercices physique et danse (merengue, salsa, samba, manbo, flamenco, reggarton, hip-hop…) et musiques latines. L’objectif étant de brûler des calories, de garder la forme et se dépenser… à partir de 12 ans … 45 Min de folie !!! Viens vivre l’expérience zumba et faire la fête avec nous!

Entrée libre et gratuite

Accrodanse 76 criquebeuf en caux Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime



