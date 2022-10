Zumba parent-enfant avec MJC – La Fabrique

Zumba parent-enfant avec MJC – La Fabrique, 27 octobre 2022, . Zumba parent-enfant avec MJC – La Fabrique



2022-10-27 – 2022-10-27 Venez partager une heure rythmée de zumba avec votre enfant. Bougez, dansez, riez, le tout dans un intense moment de complicité musicale. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville