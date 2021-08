Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan ZUMBA – MAISON DES ORPELLIERES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

ZUMBA – MAISON DES ORPELLIERES Sérignan, 7 septembre 2021, Sérignan. ZUMBA – MAISON DES ORPELLIERES 2021-09-07 19:00:00 – 2021-09-07 20:00:00

Sérignan Hérault Rien de mieux que se retrouver à la Maison des Orpellières pour un cours de Zumba. Mélange de différentes danses (reggaeton, cumbia, salsa, samba) et fitness, la Zumba vous permet de vous défouler tout en brûlant des calories.

Cours animé par OcciFitness.

