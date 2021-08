Bellême Bellême Bellême, Orne Zumba fin d’été Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Zumba fin d’été Bellême, 25 août 2021, Bellême. Zumba fin d’été 2021-08-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-25 21:00:00 21:00:00

Bellême Orne Cours de zumba exceptionnel spécial “fin d’été” le mercredi 25 août au Gymnase de Bellême de 20h à 21h avec Patricia.

Tarif 6€, ouvert à tous.

Apportez des baskettes propres pour vous changer avant d’entrer à la salle. Bouteille d’eau conseillée.

+33 6 84 73 68 16

