Seine-Maritime Tôtes L’Espace sportif tôtais vous attend avec un accessoire rose pour une Zumba au profit d’Octobre Rose à 20h, suivi à 21h d’une séance de Badminton. Venez vous dépenser pour la bonne cause !

Participation 2€ minimum au profit d’Octobre Rose L’Espace sportif tôtais vous attend avec un accessoire rose pour une Zumba au profit d’Octobre Rose à 20h, suivi à 21h d’une séance de Badminton. Venez vous dépenser pour la bonne cause !

Participation 2€ minimum au profit d'Octobre Rose +33 2 35 32 22 50

