Sérignan Hérault Sérignan EUR 10 10 Bérénice proposera des mouvements adaptés, des pas simplifiées, une chorégraphie ludique qui permet aux enfants à partir de 6 ans de se défouler sur leur musique endiablée!

Réservation et inscription à l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée.
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

Sérignan

