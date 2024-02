Zukerman Trio Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence, mardi 2 avril 2024.

Soirée de musique de chambre allemande au Jeu de Paume Beethoven rencontre Schumann et Brahms, sublimés par le pianiste Shai Wosner et les archets enchantés et enchanteurs d’Amanda Forsyth et Pinchas Zukerman.

Musicien hors pair, combinant engagement absolu et technique prodigieuse (La Presse), Zukerman s’est produit dans le monde entier avec les plus grands artistes de sa génération, tels Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy ou Itzhak Perlman. Les pétillantes Fantasiestücke pour violoncelle et piano de Schumann, l’une des œuvres préférées des violoncellistes, ouvrent le bal, bientôt suivies du Trio n° 2 pour piano et cordes de Brahms et du Trio des Esprits de Beethoven. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

