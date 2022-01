Zugzwang- Le Galactik Ensemble Le Nouveau Théâtre, 3 mars 2022, Châtellerault.

Dans l’univers du Galactik Ensemble, les corps traversent les murs, les chaises dansent, le sol tremble jusqu’à l’abîme. Avec Zugzwang, les acrobates se confrontent à des mouvements du décor incontrôlés et incontrôlables. Dans cet environnement instable, la scénographie, devenue véritable partenaire de jeu, ne cesse de se transformer. Elle les entraîne d’un monde à l’autre, créant des univers en perpétuelle évolution auxquels ils tentent tant bien que mal de s’adapter. Les situations font jaillir une multitude de paysages et de sensations, qui nous conduisent de l’absurde à l’émerveillement, du burlesque à la poésie. Ces péripéties créent un cirque surréaliste, joyeusement chahuté et terriblement inventif. Sans cesse ballotté d’un espace à l’autre, poussé par un rythme débridé, le Galactik Ensemble se confronte à nouveau à l’imprévisible, à l’accident. Optraken, leur première pièce déjà accueillie à Châtellerault, éprouvait la réactivité du corps face à des situations dangereuses. Ici, ils poursuivent leurs recherches et interrogent la fragilité de l’homme face au chaos, non sans une prise de distance salvatrice. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

tarifs: 6/12/17€

Chaos créateur

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



