Zugzwang / Galactik Ensemble Le Manège, 10 décembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Zugzwang / Galactik Ensemble

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Le Manège

Zugzwang ——– ### Galactik Ensemble **Les cinq acrobates surdoués du Galactik Ensemble se jouent de situations périlleuses avec le sourire. Un spectacle délirant et d’une incroyable inventivité.** Zugzwang est un terme venant du jeu d’échec. Il vient de l’allemand Zug, « coup », et Zwang, « contrainte ». Il désigne donc une situation délicate pour le joueur, où l’on est contraint de jouer, alors qu’on préfèrerait clairement passer son tour. Avec cette création, le Galactik Ensemble nous rappelle que, dans la vie comme aux échecs, passer son tour n’est souvent plus une option possible. Comment s’adapter face à un accident, à une situation compliquée ? Dans ce contexte, le faux pas, le déséquilibre, génère parfois quelque chose d’inattendu mais aussi de constructif : un heureux hasard. Inspiré par l’univers burlesque de Buster Keaton, les acrobates du Galactik Ensemble se mettent en jeu dans un monde hostile symbolisé par un décor hors du commun. À la manière d’un livre pop-up, les décors apparaissent, s’effondrent, réapparaissent sous une forme nouvelle. Aussi rapidement qu’un mur tombe, un suivant s’érige, et le récit se déplace d’une cuisine à une forêt en passant par une chambre d’enfant… Les personnages font alors tout ce qu’ils peuvent pour rester debout dans cet étonnant environnement. Zugzwang jongle avec l’acrobatie, l’absurde, l’humour et la poésie !

Tarif B

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE ! | CRÉATION | CIRQUE. Les cinq acrobates surdoués du Galactik Ensemble se jouent de situations périlleuses avec le sourire.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T21:30:00;2021-12-11T19:00:00 2021-12-11T20:00:00