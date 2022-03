Zugzwang Cherbourg-en-Cotentin, 10 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Zugzwang Rue de la Chasse Verte CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-10 – 2022-03-10 Rue de la Chasse Verte CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de SPRING Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022.

Nous les avions accueillis il y a deux ans avec la magnifique Optraken pendant lequel de multiples objets tombaient du plafond.

Ils reviennent avec une nouvelle création tout aussi spectaculaire et renversante.

A partir de la technique du Pop Up, principe utilisé notamment dans la littérature jeunesse pour faire apparaitre en relief des éléments du décor ou des personnages, l’espace scénique se transforme comme par magie.

Imaginez un monde mouvant, où tout s’écroule pour mieux se réinventer autrement.

Le Galactik Ensemble renverse le décor, pour basculer d’un monde à l’autre. Sur le plateau, tout est en perpétuel mouvement. Aussi rapidement qu’un mur tombe, un suivant s’érige.

L’histoire se déplace d’une cuisine à un bord de mer, d’une forêt à une chambre d’enfant…

Les personnages se croisent, s’adaptent et jouent avec cet univers en perpétuelle évolution. Un spectacle à la renverse !

dernière mise à jour : 2022-02-28 par