Le Galactik Ensemble

En équilibre très très instable entre cirque et théâtre

Après avoir dynamité les 2 Scènes avec Optraken, le Galactik Ensemble continue à nourrir cette belle idée que l’acrobatie, faite de déséquilibre et de points de bascule, peut nous éclairer sur notre rapport au monde en général et sur la fragilité de l’existence en particulier. Les cinq circassiens slaloment ici en terrain accidenté. À force d’esquiver un décor aux multiples facettes, ils passent d’une cuisine à un bord de mer, d’une forêt à une chambre d’enfant, tels les personnages d’un grand pop-up, ces livres où des scènes surgissent en relief. Spectacle intelligent, drôle et truffé de trouvailles scéniques, Zugzwang est digne d’un Buster Keaton au plus haut de l’engagement physique et de la précision poétique.

Du 29 mars au 3 avril :

Le 29 mars 2022 à 20h

Le 30 mars 2022 à 19h

Le 31 mars 2022 à 20h

Le 1 avril 2022 à 20h

Le 2 avril 2022 à 19h

Le 3 avril 2022 à 17h

billetterie@les2scenes.fr +33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/zugzwang

