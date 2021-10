Hendaye Borderline Fabrika Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Zuek Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Borderline Fabrika, le samedi 27 novembre à 20:30

La compagnie Rouge Elea nous présente “Zuek” un ciné-concert qui mêle des films super 8 des années 70 et la musique en directe d’Ander Fernandez.

5€

Zuek, un ciné-concert de Rouge Elea Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:10:00

