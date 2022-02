Zucchero Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Zucchero Nice, 13 mai 2022, Nice. Zucchero Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

2022-05-13 – 2022-05-13 Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

Nice Alpes-Maritimes EUR 46.5 90.5 Avec plus de 60 millions de disques vendus dans le monde en 37 ans de carrière et des hits comme “Senza Una Donna”, “Il Volo” ou “Baila Morena”, Zucchero fait partie des plus grands artistes italiens. info@nikaia.fr +33 4 92 29 31 29 https://www.nikaia.fr/ Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

