Bavard, inventif et éclectique, Zu est guitariste chanteur par nature, enraciné dans un blues résolument local, sain, vitaminé, acheminé en circuit court. Il chante (en français dans le texte) les bleus de l’âme, les danses lestes, les rythmes endiablés, il déroule les multiples facettes de son talent en franche complicité. Guitare, humour et swing, les oreilles se décollent, pieds et hanches remuent ; le public est de la partie et bien parti !

Entrée libre, concert apéro sans plateau de 30 minutes

2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T20:00:00

