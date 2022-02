ZTRATILA SE KOCKA Local C4 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ZTRATILA SE KOCKA Local C4, 18 février 2022, Marseille. ZTRATILA SE KOCKA

Local C4, le vendredi 18 février à 20:00

Cabaret queer darkordeon je cite! je chante/crie, raconte des trucs, joue de l’accordeon pas trad..clown..) mmmmm c’est intrigant et excitant!

prix libre

♫CABARET QUEER♫ Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Local C4 Adresse 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Local C4 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Local C4 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ZTRATILA SE KOCKA Local C4 2022-02-18 was last modified: by ZTRATILA SE KOCKA Local C4 Local C4 18 février 2022 Local C4 Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône