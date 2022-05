ZOUZ MACHINE AU VIN’YLE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

C'est un duo – amies d'enfance originaires de Caen – qui fait le bonheur des nuits parisiennes depuis plus de trois ans : qu'on les retrouve derrière les platines du Fantôme, du Wanderlust ou de la Maison Sage, les deux Djettes y célèbrent avec maestria leur amour du rap français, mais ne cessent aussi d'emmener leurs sets vers des sonorités sans frontières. Grime, dancehall ou douceurs afrobeat y côtoient les bangers hip-hop avec une science du deejaying qui les a propulsé aussi outre-Manche jusqu'à devenir résidentes de la radio londonienne Dropslive FM. Show devant au Vinyle : la Zouz Machine est en marche ! Rendez-vous au Vin'yle le jeudi 19 mai dans le cadre du Festival Les 3 éléphants 2022.

