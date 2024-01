2 gars & un indien Zoumaï Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

2 gars & un indien ♫BLUES ROCK SOUL♫ Vendredi 26 janvier, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

Ce vendredi 26 janvier on revient aux racines, avec le power trio 2 gars & un indien qui arpente la scène locale marseillaise et diffuse leur musique, nourrie de blues, de rock et de soul.

D’abord autour d’un répertoire de reprises rendant hommage à leurs influences de cœur (Stevie Wonder, Tom Waits, Ben Harper, The Meters…), les trois musiciens s’isolent ensuite sur le toit d’une montagne des Alpes pour composer leur premier album en 2021.

À la croisée de leurs inspirations, huit morceaux émergent, célébrant leur amour des seventies et de la musique vibrante.

Leur premier album THE ROOF est sorti en octobre 2023. Teinté de multiples couleurs, il est à l’image du parcours qu’il retrace, celui d’un homme en quête de rédemption, qui, de douleurs en obscurités, s’éveille enfin à ses essentielles vérités.

Découvrez ce groupe sur scène, dans un show immersif, où leur univers fait résonner leurs tensions s’entremêlant de leurs aspirations.

https://bit.ly/48gOHdS

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30, entrée libre.

