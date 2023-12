Tante Hortense Zoumaï Marseille, 15 décembre 2023 19:30, Marseille.

Tante Hortense Vendredi 15 décembre, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Ce vendredi 15 décembre c’est le tout dernier concert de l’année !!

Et, chose rare à Zoumaï, vous pourrez (enfin) écouter de la chanson française, mais pas n’importe laquelle, celle de Tante Hortense qui nous fait l’honneur de venir pour présenter son nouvel EP, et proposer par la même occasion la réimpression de son EP précédent : « FRAIS ».

Attention, il y aura des invités surprise !

https://www.instagram.com/tante.hortense/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068883773010

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30, dernier verre à 23h15 et fermeture à 23h30.

Entrée libre !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@tante.hortense) », « thumbnail_url »: « https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/353521265_266267789417410_6093449170264538282_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=1_8xQX93SLIAX9juVMz&_nc_ht=scontent-lga3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfBKtYsHZeLqWRdjFS7XYI3iBE_u6D_KJFvHRd5C17JkiA&oe=6571980F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/tante.hortense/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/tante.hortense/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100068883773010 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00