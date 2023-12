Ocolis Zoumaï Marseille, 8 décembre 2023 19:30, Marseille.

Ocolis Vendredi 8 décembre, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Si comme nous, la techno modulaire vous fascine, alors ne loupez pas le set du duo Ocolis ce vendredi 8 décembre !

L’univers d’Ocolis est constitué de concerts live où les synthétiseurs modulaires ont une place centrale.

Jouant au maximum entouré du public, ils créent une expérience immersive incroyable. Cette proximité avec la foule leur permet d’être à l’écoute de ses émotions et de transmettre les leurs.

Ocolis nous offre une palette des sonorités atmosphériques, envoûtantes et des rythmiques Acid et percussives.

Ouverture du bar à 17h, Live à partir de 20h30, fermeture du bar à 23h30, entrée libre.

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

