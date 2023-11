Faliba Zoumaï Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Faliba Vendredi 1 décembre, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Ce vendredi 1er décembre on reçoit le fabuleux quartet Faliba !

Afro-Jazz, Afro-Beat, traditionnels mandingues revisités, chansons world douces ou épicées, Faliba est une communion harmonieuse et détonante, une invitation à danser !

Avec son afro-fusion, Faliba livre un nouveau regard sur la tradition musicale mandingue. Entre jazz épicé et afro-beat, ce quatuor facétieux s’aventure dans les contrées d’Afrique de l’Ouest, teintées de chants en bambara, de guitare sautillante, de saxo chaud, de batterie et de percussions frénétiques…

Mais Faliba c’est avant tout les sons uniques échappés du n’goni à 10 ou 14 cordes du chanteur-leader Yanifola.

Petit frère méconnu de la kora, le kamélé n’goni est une harpe-luth originaire du Mandé et le secret le mieux gardé des répertoires malinkés.

Faliba le fait briller d’un éclat inédit dans son écrin afro-jazz énergique et rutilant.

Entrée libre, ouverture du bar à 17h, concert à 20h30.

_____________________________________________________________

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille

