Sidiaz Zoumaï Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Sidiaz Vendredi 13 octobre, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Une très belle soirée s’annonce avec Sidiaz qui va vous envouter grâce à ses chants, sa guitare et sa percussion, à des sonorités Blues US mêlées aux racines des musiques du désert du Sahara et de la Méditerranée. Un univers créant un pont entre racines et modernité, rêves et réalités. Textes chantés en arabe, voix entremêlées, percussions en transes et guitare orientée vers un voyage de sonorités, les compositions Sidiaz vont vous immerger dans un style unique.

Ouverture du bar 17h, concert 20h30 entrée libre.

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

