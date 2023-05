LUC SKY & SELECTER THE PUNISHER Zoumaï, 26 mai 2023, Marseille.

LUC SKY & SELECTER THE PUNISHER Vendredi 26 mai, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Le vendredi 26 mai ça va groover à Zoumaï avec la AROUND AROUND par SELECTER THE PUNISHER & LUC SKY

« Les deux Djs made in Marseille se retrouvent le temps de quelques soirées en mixant uniquement du 45 tours… Des classiques vivifiants, des raretés incontournable des covers et des mashup jouissifs !

Ils sont partis pour une première série de trois dates en tournée internationale du quartier en orientant leur set suivant le lieu tout en préservant leur pointu éclectisme, be there… »

☆ SOUL ★ FUNKY BEATS ☆ HIP HOP ★ BREAKBEAT ☆ BRASS BAND ★ LATIN ☆ AFRO ★ SKA ☆ NOTHERN SOUL ★ DISCO…

✺ LUC SKY ✺

Dj issu de la scène Hiphop underground 90’s, disquaire du shop Zulu records, Luc Sky est resté une figure incontournable de la scène groove Marseillaise.

Résident sur les le 88.8 « Le retour du jeudi », il fut aussi programmateur de la salle de concert El Ache de Cuba et surtout pilier du collectif Groove Unity…

Aux platines il concocte en finesse, dans tous les coins de la ville, une sélection large, no serato style !

✺ SELECTER THE PUNISHER ✺

« Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du très bon Festival Tighten Up! et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk » /Télérama Sortir.

Il nous amène régulièrement sur un plateau à Marseille et ce aux quatre coins de la ville, depuis bientôt deux décennies, des grosses pointures du Djing et de la groovy production..

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30, entrée libre

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089578328717

https://www.instagram.com/around_around_45_mars/

https://www.facebook.com/Selecterthepunisher

https://www.instagram.com/selecter_the_punisher/

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille

