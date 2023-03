Vent d’Ouest Zoumaï, 17 mars 2023, Marseille.

Vent d’Ouest Vendredi 17 mars, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Pour la Saint Patrick, le trio Vent d’Ouest fera vibrer Zoumaï aux couleurs de l’Irlande, avec des airs traditionnels très variés et toujours lumineux, auxquels s’ajouteront quelques danses bretonnes et des chansons. Plongez dans l’âme de cette culture chaleureuse au rythme de ses mélodies pleines de joie et ses danses entraînantes.

Trois musiciens passionnés vous feront voyager : Claude et sa palette de sons contrastée (mandole, bouzouki, concertina, flûtes), Pierre et sa guitare virtuose toute en improvisations, Hélène et son fiddle qui s’envole dans la nuit.

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30. Entrée libre.

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T23:00:00+01:00

