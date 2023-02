Ban D’L Bong Zoumaï, 3 février 2023, Marseille.

Ban D’L Bong Vendredi 3 février, 20h30 Zoumaï

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce vendredi 3 février on recoit Ban D’l Bong un groupe métis qui reflète les couleurs de notre société avec des compositions originales et donne naissance à un nouveau style musical : LA POP SEBENE. Elle prend racine dans la rumba congolaise, et fusionne musique pop, slam, rock, afrobeat et reggae.

Ce projet né à Marseille, se veut humain et d’inspirations musicales complémentaires.

Citoyen de la musique, Ban D’l Bong passe des messages à la fois engagés, drôles et décalés dans plusieurs langues sur des rythmes ensoleillés, le tout servi sur un plateau d’ambiance sans fin…

Entrée libre, ouverture du bar à 17h, concert à 20h30.



