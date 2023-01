EYe Scream Zoumaï, 14 janvier 2023, Marseille.

EYe Scream Samedi 14 janvier, 18h00 Zoumaï

Entrée libre

♫DJ SET♫

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est parti pour la saison musicale avec un DJ Set de EYe Scream.

Résident de Radio Grenouille avec son Midi Mix tous les deuxièmes jeudi du mois, EYe Scream est avant tout un pirate du beat millésimé qui officie derrière les platines depuis plus de 20 ans.

Il fut résident du feu le Duke et du mythique Passe Temps, ainsi que de plusieurs bars et lieux sur Paris.

Sous le nom de René la Dynamite il a été invité à répandre la bonne parole Soul, Rhythm ´n’ Blues et Rocknroll dans toute l’Europe et organisa les soirées endiablées Hip Shakin Baby (à l’Upercut).

Son éclectisme, sa passion pour la musique, son envie de vous faire vous trémousser sur des pépites old school et son brin de folie devraient être contagieux et il sera impitoyable envers les récalcitrants !

ouverture du bar à 17h, DJ Set de 18h à 23h, entrée libre.



