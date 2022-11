Selecter The Punisher Zoumaï Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Selecter The Punisher Zoumaï, 9 décembre 2022, Marseille. Selecter The Punisher Vendredi 9 décembre, 19h30 Zoumaï

Entrée libre

♫DJ SET♫ Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur On est heureux de retrouver Selecter The Punisher notre DJ star de la planète Marseille pour un DJ Set groovy 100% vinyl !

.

Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, il est aussi le directeur artistique du très bon Festival Tighten Up! et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk.

.

Ouverture du bar à 17h, DJ Set à partir de 20h30. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:30:00+01:00

2022-12-09T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Zoumaï Adresse 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Zoumaï Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Zoumaï Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Selecter The Punisher Zoumaï 2022-12-09 was last modified: by Selecter The Punisher Zoumaï Zoumaï 9 décembre 2022 marseille Zoumaï Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône