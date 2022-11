Bird In Shell Zoumaï Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.birdinshell.fr »}] Lucky nous ! On reçoit le groupe Bird in Shell, acteur de la scène rock régionale (Biennale des arts de groupe, Tour en Région, Transmusicales, Finales Découvertes du Printemps de Bourges, …) qui poursuit son vol. Depuis la sortie en 2019 de leur dernier opus, « Mad Fishes », ils se sont engagés sur un tout nouveau répertoire inspiré de « pop rock » New-Yorkaise, subtile et puissante à la fois, toute en changements de rythmes, en rage maîtrisée, une musique qui sent l’urgence, quadrillée par une instrumentation précise, aux ambiances underground. »

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30. Entrée libre.

