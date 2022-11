Apéro Live Technicolor Hobo Zoumaï, 18 novembre 2022, Marseille.

Apéro Live Technicolor Hobo Vendredi 18 novembre, 20h30 Zoumaï

Entrée libre

♫♫♫

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

On est heureux de recevoir Technicolor Hobo !

Après deux albums Anthems For the Lost (2008) et Meet Me At The Station (2012), les musiciens reviennent aujourd’hui avec une nouvelle création : Are You where you Want To Be, (coup de ♥️ Radio France) qui déroule une pop plus jazzy que sur les précédents albums.

Avec le londonien Patrick Atkinson à la guitare et au chant, Jean-Christian Rieu à la batterie, Christophe Robert à la clarinette-basse et Fabien de Saint-Seine à la contrebasse. Les 4 dandy ont le chic pour nous transporter dans un univers coloré de « rock atmosphérique », de pop classique, de jazz sombre et envoutant et d’ambiances cinématographiques.

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30. Entrée libre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T23:00:00+01:00