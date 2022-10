Hustle Bustle Zoumaï Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫ROCK♫ Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le rock revient en force à Zoumaï !

Ce vendredi 14 octobre le quatuor marseillais débarque avec ses compos structurées par des riffs originaux brûlants, inspirés de la puissance et de l’authenticité du son des années 70 : Led Zeppelin, ZZ Top, AC/DC. Quatre personnalités transparaissent dans des textes blues faits de galère et de passion. Attendez vous à un vrai remue-ménage

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30, entrée libre.

