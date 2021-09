Paris Médiathèque musicale de Paris (MMP) île de France, Paris Zouk Vintage Sessions : Hommage à Jacob Desvarieux Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 16 octobre 2021

de 16h à 20h

gratuit

Hommage au “Monsieur rock” du Zouk qui nous a quitté en juillet dernier, par Zouk Vintage en collaboration avec le média Black Square. Au programme : projection, discussion, rencontres et DJ Set Surnomméle « Monsieur rock » du zouk, Jacob Desvarieux nous a quittés en juilletdernier. Guitariste, compositeur, arrangeur, chanteur, il est une pierreangulaire du groupe mythique, inventeur du zouk : Kassav. En hommage à cettelégende de la musique, Zouk Vintage en collaboration avec le média Black Squareorganise un événement à la Médiathèque musicale de Paris. Au programme : laprojection du film documentaire Kassav de Benjamin Marquet, unediscussion sur l’œuvre de Jacob Desvarieux avec Roger Raspail et un DJ set deMotsek. Tout au long de l’événement, vous aurez accès à une sélection devinyles et de partitions à partir des archives de la Médiathèque qui retrace leparcours musical de Jacob Desvarieux, à un stand de vente de vinyles demusiques antillaises et afro-diasporiques par Fred Custard.

Le samedi 16 octobre 2021 de 16h à 20h. Animations -> Conférence / Débat Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

