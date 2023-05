Zouk love party L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay, 3 juin 2023, Tremblay-en-France.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant TARIF REDUIT : 12 EUR

TARIF PLEIN : 16 EUR

Voix de femmes avec LYCINAÏS JEAN, MILCA, PRISCILLIA, SAÏ NA MANOTTE et STACY

LYCINAÏS JEAN

Comme ses proches, elle développe une passion pour la musique. En Antillaise née et élevée en Ile-de-France mais profondément attachée à des outre-mers. Par souci d’ouverture, elle prend peu à peu ses distances avec les codes zouk pour livrer une sonorité plus pop. “Si j’enlève le beat zouk, que je joue mes chansons simplement avec ma guitare, les gens peuvent s’imaginer d’autres choses..” Influencée par les sonorités qui ont bercé son enfance:

Zouk, musique traditionnelle, Kompa, R’n’b, Hip-hop, Reggae-dancehall, soul, Pop, variété française…

MILCA

Haïtienne née en Guyane et grandit en région parisienne, son histoire est un voyage, un trait d’union. Elle se produit aux Etats-Unis, en Afrique et aux Antilles. Élevée par un père mélomane, collectionneur de vinyles et particulièrement fan de Kompa, c’est la musique afro-caribéenne qui la révèlera au public en 2005 avec l’album «Simplement» dont le titre phare éponyme est immédiatement un succès et devenu un classique zouk. Sa voix à la fois puissante et délicate a fait de Milca l’une des artistes incontournables de la scène afrocaribéenne.

PRISCILLIA

Originaire de la Guadeloupe et de la Martinique par ses parents, Priscillia a grandi à Saint Denis en Ile de France. Une artiste très présente sur la scène zouk avec plusieurs albums en solo et sur de nombreux projets en collaboration coup de cœur. Son public apprécie la qualité de ses prestations live sincères et émouvantes.

SAÏ NA MANOTTE

C’est à l’école d’orgue de Guyane que Saïna Manotte découvre sa passion pour la

musique.

Elle commence à écrire pour répondre à l’urgence de clamer son amour pour sa terre. Ambassadrice de la Guyane, elle compose et interprète ses chansons sort son troisième et dernier album “Dibout” en 2022, soutenu de nouveau par Misié Sadik

STACY

Son timbre particulier et sa signature musicale ne vous ont sûrement pas échappé. Artiste originaire par ses parents de la Martinique et de la Guyane, Stacy développe un style zouk et pop. Son premier album sorti en 2020 nommé au BET Awards et avec le single «Et sans toi» qui comptabilise 9,4 millions de Streams.

Concert debout

Bar sur place

Foodtruck

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/ https://www.lodeonscenejrc.com/billetterie-1/

ZOUK LOVE PARTY