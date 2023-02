ZOUFRIS MARACAS + PAT KALLA & LE SU + PAT KALLA & LE SUPER QUAI DES ARTS RUMILLY Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

ZOUFRIS MARACAS + PAT KALLA & LE SU + PAT KALLA & LE SUPER QUAI DES ARTS, 12 mai 2023, RUMILLY. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, les Zoufris Maracas réussissent à marier poésie des textes, engagement social et voyages musicaux exotiques. Fusionnant la chanson française avec des influences africaines et sud-américaines, puisant aussi bien dans la musique andalouse que celle des Balkans, ils partagent une émotion brute. Si les influences sont nombreuses, c'est aussi que la famille Zoufris Maracas s'est récemment agrandie. Le groupe de six musiciens des premiers albums s'est enrichi de trois nouveaux virtuoses. « Zoufris Maracas Super Combo » est un fantastique groupe de scène, festif, drôle et fiévreux.

QUAI DES ARTS, Places d'Armes, Haute-Savoie, RUMILLY

