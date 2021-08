Zoufris Maracas le moulin, 16 décembre 2021, Marseille.

Zoufris Maracas

le moulin, le jeudi 16 décembre à 20:30

Saag Le Moulin en accord avec Production Setasound Hook Up présente Après plus de 500 concerts sur les 6 dernières années, les Zoufris Maracas ont fait un break d’une année pour pouvoir composer leur nouvel album qui sortira en mars 2020 . Ce nouvel album parle d’amour, de la poésie de la vie et de la traversée saugrenue de cet étrange état d’être qu’on appelle avec pudeur Existence. Avant Octobre Ils ont décidé de revenir sur scène avec un nouveau live et une nouvelle formation avec 9 musiciens : le Zoufris Maracas Super Combo. Pour ce format inédit, les Zoufris se sont entourés de pointures. Après l’avoir invité à de nombreuses reprises en studio et sur scène, ils ont définitivement embarqué le guitariste Philippe Odje dans l’aventure, originaire du Bénin, il s’est illustré dans la musique world et reggae en travaillant avec des sommités comme Salif Keita Mory Kanté et Manu Dibango. Le percussionniste Edmundo Carneiro a également rejoint le groupe. A l’aise dans tous les styles, il a collaboré avec des centaines d’artistes de tout genre allant de Baden Powell à Saint Germain, en passant par Chucho Valdes, Seu jorge et Jacques Higelin pour ne citer qu’eux. On retrouvera aussi Yann Lupu au trombone que vous avez déjà pu voir sur scène avec les Babylon Circus. Ces derniers musiciens sauront enrichir de leur groove et de leur talent les compositions et les live des Zoufris Maracas. [https://www.facebook.com/ZoufrisMaracas/](https://www.facebook.com/ZoufrisMaracas/) INFOS PRATIQUES 20.99€ en prévente exclusivement sur notre site 23€ sur place

20.99€ en pré-vente / 23€ sur place

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T23:30:00