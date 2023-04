PORTE OUVERTE ET MARCHÉ PAYSAN À LA FERME DU FOL ÉPI 82 rue principale, 30 avril 2023, Zoufftgen.

Ils sont de retour ! Après trois années de pause, quatre fermes vous proposent les Marchés Paysans et Portes ouvertes à la ferme. Retrouvez pour votre plus grand plaisir les Fermes du Fol’Epi, des Grands Vents, du Chambeyron et Porten lors de cette journée conviviale. Possibilité de repas fermier sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-04-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. 0 EUR.

82 rue principale Ferme du Fol’Epi

Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est



They are back! After a three-year break, four farms are offering you the Farmers’ Markets and Open House at the farm. For your pleasure, meet the Fol’Epi, Grands Vents, Chambeyron and Porten farms during this convivial day. Possibility of a farm meal on reservation.

¡Ya están de vuelta! Tras una pausa de tres años, cuatro granjas le proponen los Mercados Campesinos y las Jornadas de Puertas Abiertas en la granja. Las granjas Fol’Epi, Grands Vents, Chambeyron y Porten estarán a su disposición durante esta jornada de convivencia. Posibilidad de comida en la granja previa reserva.

Sie sind wieder da! Nach drei Jahren Pause bieten Ihnen vier Bauernhöfe wieder Bauernmärkte und Tage der offenen Tür auf dem Bauernhof an. Freuen Sie sich auf die Bauernhöfe Fol’Epi, Grands Vents, Chambeyron und Porten, die Ihnen an diesem geselligen Tag zur Verfügung stehen. Auf Vorbestellung besteht die Möglichkeit, ein Bauernmahl einzunehmen.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS