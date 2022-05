Zou Mai Gardanne, 18 juin 2022, Gardanne.

Zou Mai Gardanne

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 22:00:00

Gardanne Bouches-du-Rhône Gardanne

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous à ZOU MAI, le tout nouvel événement dédié à la culture et aux traditions Provençales !



Le samedi 18 juin de 10h à 22h sur le cours de la République et dans le centre ancien de Gardanne.



Tout au long de la journée le public sera plongé dans les traditions d’un village provençal d’antan. A cette occasion, le centre-ancien comme le centre-ville de Gardanne seront investis et mis en valeur, pour un véritable retour dans le passé.



PROGRAMME :



De 10h à 18h



Dans le centre-Ancien :



-Village des vieux métiers : venez rencontrer des artisans et (re)découvrir des vieux métiers tels que celui des Lavandières, du Maréchal-Ferrant, du Vannier, de Brodeuse ou encore d’Enfileuse de perles, de Cordeur, de Joueur d’Orgue de Barbarie ou de Rémouleur… Positionnés dans tout le centre ancien, ces artisans vous feront découvrir leurs savoir-faire ancestraux.



-Saynètes de théâtre autour de la vie quotidienne d’un village Provençal.



-Mais aussi : vieux jouets en bois, spectacles de marionnettes et initiation à la langue Provençale.



Sur le cours de la République :



Tout au long de la journée, de nombreuses animations viendront animer le cours, pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des plus grands !



-L’ail, cet aliment au goût singulier et omniprésent dans la cuisine Provençale sera mis à l’honneur grâce à l’animation ZOOM’AIL. Le public découvrira ainsi les techniques de tressage de l’ail et pourra s’initier à la confection de l’Aïoli, avant une dégustation.



-Retrouvez un grand marché d’antan composé de produits du terroir (biscuits, huile d’olive, savon de Marseille, aromates ou encore confiserie).



-Grand concours de dictée ;



-Un vieux manège d’antan pour amuser les enfants ;



-Et un grand Balèti en fin de journée.



-Pour vous restaurer, deux grands banquets seront installés sur le cours de la République avec au menu deux plats typiquement Provençaux : L’Aïoli le midi et la Soupe au Pistou le soir. De quoi se régaler dans une ambiance conviviale ! *Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme.



Des Food truck ainsi qu’une grande buvette seront aussi présents sur place.



A la nuit tombée :



-Spectacle son et lumière sur l’histoire de Gardanne sur la façade de la Mairie.



-Retraite aux flambeaux dans le centre ancien et grand feu de la Saint-Jean sur l’Esplanade Péri avec groupe folklorique.

contact@tourisme-gardanne.fr +33 4 42 51 02 73 http://www.tourisme-gardanne.fr/

Gardanne

