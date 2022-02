ZORG Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, le samedi 14 mai à 22:00

Le trio Zorg s’inspire des musiques traditionnelles du monde pour composer sa propre musique. Il associe ainsi un violon, une guimbarde, un didgeridoo et un inventaire d’instruments peu communs : kalimba, cajun, appeaux, …, avec des paroles tirées du folklore occitan. Dans une démarche de composition qui fait place à l’électro, à la techno et au rock, ce trio nous promet de beaux moments.

Entrée libre sans inscription

Un mélange festif de musiques traditionnelles, de rock et d’électro ! Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

