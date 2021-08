ZORAN DUKIĆ (TOULOUSE GUITARE) Toulouse, 3 décembre 2021, Toulouse.

ZORAN DUKIĆ (TOULOUSE GUITARE) 2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03 SALLE DU SENECHAL 17 Rue de Rémusat

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Une saison qui sera riche en couleurs et en émotions.

Le guitariste croate Zoran Dukić est reconnu comme l’un des artistes les plus talentueux de notre époque, à la personnalité musicale forte et audacieuse. Formé à Zagreb et à Cologne notamment auprès d’Hubert Kappel, il participe à de nombreuses compétitions et remporte un nombre impressionnant de 1er prix de concours internationaux. Il se produit dans le monde entier et il enseigne aujourd’hui au Koninklijk Conservatorium à La Haye et à l’Escola Superior de Música de Catalunya à Barcelone.

La guitare classique au cœur de Toulouse !

toulouse.guitare@yahoo.com +33 6 25 04 15 05 http://www.toulouseguitare.fr/

