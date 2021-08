Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille ZOPPA Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cité de la musique, le vendredi 22 octobre à 20:30

Le duo ZOPPA est un cadeau musical féminin, une nouvelle création réussie de l’alliance rare de deux chanteuses et musiciennes ; Kalliroi Raouzeou, pianiste et chanteuse grecque et Sylvie Paz, chanteuse d’origine espagnole. Dans leurs valises, de la poésie et du rythme, leurs propres compositions qu’elles ont intitulées échopoétiques. Ce concert sera un avant-goût de leur premier album Topographia (Socadisc/ Sublimes Portes). SYLV IE PAZ (CHANT, BENDIR), KALLIROI RAOUZEOU ( CHANT, PIANO), CÉDRIC BEC (BATTERIE), PIERRE FÉNICHEL (CONTREBASSE) INVITÉ : JÉRÉMIE SCHACRE (GUITARE)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00

