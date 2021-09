Marseille bibliotheque de L'Alcazar Bouches-du-Rhône, Marseille ZOPPA bibliotheque de L’Alcazar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le jeudi 21 octobre à 17:30

Rencontre musicale La chanteuse et pianiste grecque Kalliroi Raouzeou et la chanteuse d’origine espagnole Sylvie Paz tissent ur répertoire maillé de compositions et de traditionnels revisités dans l’esprit zoppa (rythme asymétrique, bancal) qui se prête avec subtilité aux compositions et aux textes qu’elles ont empruntés aussi parfois aux poètes Borges, Octavio Paz, Pessoa et à la poésie traditionnelle.

Gratuit sur réservation

bibliotheque de L'Alcazar 58 cours Belsunce 13001 – Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T17:30:00 2021-10-21T18:30:00

