ZOOT FEST – Pablo Campos Trio aux Piaules Belleville Les Piaules, 11 novembre 2021, Paris.

ZOOT FEST – Pablo Campos Trio aux Piaules Belleville

Les Piaules, le jeudi 11 novembre à 20:00

Le Jeudi 11 Novembre, dans le cadre du ZOOT FEST, nous avons rendez-vous avec le concert de Pablo Campos Trio avec Pablo Campos au piano, Viktor Nyberg à la contrebasse, Philippe Maniez à la batterie et ça sera toujours une Jam session. D’origines basque et argentine, Pablo vit à Paris après avoir mené en parallèle sa formation de pianiste et ses études (Sciences Po puis musicologie). Initialement autodidacte, son approche du piano est nourrie par l’enseignement de certains de ses maîtres, de Barry Harris à Benny Green ; Chanteur fasciné par Nat King Cole depuis son plus jeune âge, Pablo a entre autres étudié avec le regretté Marc Thomas. En parallèle de son trio et quartet, Pablo est membre fondateur du ZOOT collectif qui réunit les jeunes jazzmen de la scène parisienne, et avec qui il produit le spectacle Pannonica avec Natalie Dessay, créé fin 2019 à la Seine Musicale. Considéré comme l’une des voix masculines émergentes de la scène jazz, il est invité par le Keystone Big Band sur leur production de West Side Story ainsi que sur leur prochain album à paraître fin 2021 ; en décembre dernier, on le retrouve dans la comédie musicale écrite et mise en scène par Agnès Jaoui « On va se quitter pour aujourd’hui » (Radio France – SACD). Son dernier album en leader (“People Will Say”, Jazztime Records, 2019) est enregistré à New York avec deux maîtres du jazz américain : Peter et Kenny Washington. L’album reçoit les labels « Must TSF Jazz », « Coup de cœur Jazz à FIP », « Choc Classica » Viktor Nyberg, né en Suède, a étudié la Contrebass au sein Royel College of Music (Suède), University of North Texas (USA) et au Conservatoire National Supérieur de Musique (Paris). Basé à Paris, il est devenu un Contrebassiste recherché et signe de son groove incroyable il a partagé la scène avec Ari Hoenig, Rick Margitza, Alex Tassel, Igor Gehenot, Gaël Horellou, JackyTerrasson, Johnny O’Neal, Julien Lourau, Julie Erikssen, Ulysses Owens. Philippe Maniez est originaire de Lyon, il y étudie la batterie et la percussion classique et y fait ses premiers concerts. Il part ensuite étudier la musique et la civilisation américaine à Los Angeles auprès de grands jazzmen, puis il s’installe à Paris où Il obtient le master de batterie et composition jazz en 2015 au CNSMD à l’unanimité avec les félicitations du jury. Sideman très prisé , on a pu l’entendre aux côtés de grands jazzmen-and-women français comme Gaël Horellou, Antoine Hervé, Fred Nardin, Jacky Terrasson,, Thomas Bramerie, The Amazing Keystone Big Band, Le Duke Orchestra, Mélanie Dahan, et d’outre-mer comme Denise King, Saul Rubin, Glenn Ferris, les frères Grasso … On peut l’entendre régulièrement avec le Dedication Big Band, pour lequel il compose et dirige depuis 2016. Leur album autoproduit 100% recyclable “Explode” célébrera sa sortie digitale courant 2021. La Première partie sera le concert et ensuite place à la Jam alors venez avec vos instruments ou votre énergie. Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Entrée Gratuite de 20h à 23h ! Jeudi 11 Novembre 2021 Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ Les Piaules Belleville 59 Boulevard de Belleville Paris Pablo Campos [https://www.facebook.com/pablocamposmusic](https://www.facebook.com/pablocamposmusic) [https://www.instagram.com/pablocamposmusic/](https://www.instagram.com/pablocamposmusic/) Philippe Maniez [https://www.facebook.com/philippemaniezofficial](https://www.facebook.com/philippemaniezofficial) [http://www.philippemaniez.com/](http://www.philippemaniez.com/) Viktor Nyberg [https://www.facebook.com/viktor.nyberg.336](https://www.facebook.com/viktor.nyberg.336) [https://www.instagram.com/nyberg_viktor](https://www.instagram.com/nyberg_viktor) Zoot Collectif [https://www.facebook.com/zootcollectif/](https://www.facebook.com/zootcollectif/) [https://www.instagram.com/zootcollectif/](https://www.instagram.com/zootcollectif/)

Entrée Libre, consommations requises

La célèbre Jazz Jam session du jeudi aux Piaules Belleville

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T23:00:00