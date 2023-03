Zooparc de Beauval Billet 1 jour daté ZOOPARC DE BEAUVAL, 31 décembre 2023, Saint-AIGNAN.

Billet valable à la date indiquée selon horaires d’ouverture du parc Accès illimité au ZooParc pour 1 jour en visite libre jusqu’à la fermeture Gratuit pour les moins de 3 ans Site touristique incontournable situé en Région Centre-Val de Loire, le ZooParc de Beauval est ouvert tous les jours de l’année pour vous présenter plus de 35 000 animaux dont certains sont uniques en France. Halte aux pandas géants dans les Hauteurs de Chine pour y voir les jumelles nées en 2021, détour par le Dôme Equatorial pour découvrir 200 espèces tropicales fascinantes, pause à la Terre des Lions pour y admirer les fauves en majesté, balade tranquille autour de la Savane Africaine et ses magnifiques espèces… voilà de quoi voyager et se dépayser ! Au ZooParc, l’impression de faire un périple autour du monde est saisissante et l’occasion de s’émerveiller se présente à chaque pas à travers nos 20 territoires spécifiques !TARIFS• Tarif Adulte : à partir de 11 ans• Tarif Enfant : de 3 à 10 ans inclusINFORMATIONS PRATIQUESDu 5 septembre 2022 au 7 avril 2023, l’entrée Sud est fermée pour cause de travaux.L’accès au ZooParc se fait uniquement par l’entrée Nord, à proximité du Dôme Equatorial.En voiture, comptez 5 minutes de trajet à partir des parkings des hôtels les Pagodes de Beauval, les Jardins de Beauval et les Hauts de Beauval.À Beauval, tous nos oiseaux sont vaccinés, y compris dans les volières. Le risque de contamination est donc très faible. Nous rappelons par ailleurs que la grippe aviaire ne présente aucun danger pour l’homme. Toutefois, par mesure de précaution et devant ce cas de force majeure, nous avons décidé d’annuler les spectacles d’oiseaux pour protéger encore plus nos oiseaux de toute contamination extérieure.Le spectacle des otaries, « L’Odyssée des Lions de Mer », est maintenu. Plusieurs représentations seront rajoutées lors des week-ends.Le ZooParc de Beauval remercie tous les visiteurs pour leur compréhension et leur confiance.• Tous nos parkings sont gratuits• 1 parking camping-cars gratuit• Emplacements réservés PSH• Emplacements vélos et 2 roues motorisés• Une déviation peut être mise en place et fléchée par des panneaux de circulation afin de faciliter l’accès au ZooParc. ZOOPARC DE BEAUVAL

ZOOPARC DE BEAUVAL Saint-AIGNAN Avenue du Blanc Loir-et-Cher

