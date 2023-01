La Fresque du Numérique Zoomacom, 17 février 2023, Saint-Étienne.

La Fresque du Numérique Vendredi 17 février, 17h30 Zoomacom

P.A.F: 10 euros

Le Collectif pour une Transition Citoyenne organise un atelier Fresque du Numérique le 17 février à St-Étienne

Zoomacom 41 rue de la Télématique, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “mailto:ctcloire@gmail.com”}]

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat.

Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet…

Durée : 3h. environ.

N’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs, en famille, entre amis ou collègues.

a) Pré-Réservation : Impérative par mail à ctcloire@gmail.com

b) Participation aux frais : 10 €. Cette participation inclut la boisson, le grignotage, une part des frais animateurs, et votre soutien au CTC 42.

c) N’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur, votre envie de découvrir et partager….un petit lot sera offert à l’un des participants, tiré au sort.

NB : La participation financière ne doit pas être un frein à votre motivation, si vous avez des difficultés, ou si le jeu n’a pas du tout correspondu à vos attentes…votre chèque ne sera pas débité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T17:30:00+01:00

2023-02-17T21:00:00+01:00

La Fresque du Numérique