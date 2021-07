En ligne En ligne En ligne Zoom Zoom Zen, Le Dialogue de la mère morte En ligne En ligne Catégorie d’évènement: En ligne

Zoom Zoom Zen, Le Dialogue de la mère morte En ligne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, En ligne. Date et horaire exacts : Du 23 au 24 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 21h à 22h

gratuit

Zoom Zoom Zen Le Dialogue de la mère morte, Spectacle en webinaire programmé dans le cadre d’un Été culturel à Paris. Zoom Zoom Zen : un projet d’art numérique Découvrez Zoom Zoom Zen, une création originale qui, à la faveur d’un détournement artistique du webinaire, invente le spectacle 2.0. Cette forme inédite de spectacle vivant cohabite avec les nouveaux modes de consommation tout en réunissant des spectateurs au-delà de toutes frontières culturelles, sociales ou géographiques. COMMENT ÇA MARCHE ? Disponible depuis l’application Zoom, profitez du spectacle en étant tranquillement installés chez vous ! Devant l’écran d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone, découvrez les artistes qui interprètent un show d’un nouveau genre. Pour vous connecter au spectacle, téléchargez gratuitement l’application sur Zoom.us et rejoignez le show en cliquant sur le lien suivant : Rejoignez la salle virtuelle 15 minutes avant le début de la séance et installez-vous confortablement ! Spectacles -> Théâtre En ligne En ligne En ligne 75000 Contact :La Villette 0782767244 githec@gmail.com https://githec.fr/ https://www.facebook.com/githec Spectacles -> Théâtre Étudiants;Musique;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-07-23T21:00:00+02:00_2021-07-23T22:00:00+02:00;2021-07-24T21:00:00+02:00_2021-07-24T22:00:00+02:00

Illustration facebook

Détails Catégorie d’évènement: En ligne Étiquettes évènement : Autres Lieu En ligne Adresse En ligne Ville En ligne lieuville En ligne En ligne