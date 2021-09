ZOOM sur l’œuvre de la saison 2021 : Les Cœurs liés MOSAÏC,le jardin des cultures, 11 septembre 2021, Houplin-Ancoisne.

Les 11 et 12 septembre 2021 Découvrez l’œuvre de la saison : “Les Cœurs liés” par Vanly Tiene. Bien qu’ils regardent dans des directions distinctes, les lézards siamois de Vanly Tiene partagent un corps et forment un tout uni et solidaire. Avec Les Cœurs liés, l’artiste nous rappelle les notions fondamentales de la vie en société : le partage et surtout l’acception de l’autre, tel qu’il est, avec ses valeurs, sa culture, ses croyances et ses différences. Au programme : découverte de l’œuvre en compagnie de l’artiste. 15h / 16h / 17h Durée : 45 min 15 places par session. Inscription en ligne [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) , par téléphone au 03 20 63 11 24 ou par mail à [[mosaic@lillemetropole.fr](mailto:mosaic@lillemetropole.fr)](mailto:mosaic@lillemetropole.fr) INFORMATIONS PRATIQUES Ouverture du jardin : Samedi de 10h à 18h / Dimanche de 10h à 19h. Dernier accès une heure avant la fermeture du parc. Visite inclus dans le prix d’entrée MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : – Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans. – Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. – Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. – Port de masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur. – Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. – Installation de bornes de gel hydroalcoolique. – Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. – Sens de visite réglementé. – Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. – Activités sur réservation préalable Voir moins

Entrée au parc : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans et les abonnés Découvrez l'œuvre de la saison : "Les Cœurs liés" en présence de l'artiste Vanly Tiene MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T17:45:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T17:45:00