Zoom sur l’exposition photographique Amiens, dimanche 3 mars 2024.

Zoom sur l’exposition photographique Amiens Somme

Dites « CIAP » et on sourit !

Un « Zoom sur l’exposition photographique » pour s’immerger au cœur des photographies prises par l’artiste Israel Ariño. Un regard sensible et déroutant des 39 communes de notre Métropole…

Et pour ceux qui préfèrent les activités manuelles à la maison en pyjama, nous vous proposons 2 kits autour des amiénoises à faire en famille !

Dans chaque kit, vous trouverez un parcours en autonomie pour découvrir les moindres détails de ces maisons, le matériel nécessaire à la fabrication de l’amiénoise accompagné de son mode d’emploi et des fiches pour faire de vos enfants d’apprentis maçons, architectes,…

Tarif 7€ le kit

– Mon amiénoise de poupée pour les 3+

Grâce à ce kit, les enfants réalisent une amiénoise miniature de la façade à l’agencement intérieur pour s’approprier l’architecture de cette maison, star de nos rues !

Ma rue d’amiénoises pour les 6+

Une amiénoise, c'est bien mais un alignement d'amiénoises, c'est encore mieux ! Du choix de la taille de l'amiénoise à la teinte de la brique, les enfants découvrent les moindres détails de ces maisons.

23 place Notre-Dame

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ciap@amiens-metropole.com

