Zoom sur les réserves du Musée Baron Martin Musée Baron-Martin, 14 mai 2022 21:30, Gray.

Nuit des musées Zoom sur les réserves du Musée Baron Martin Musée Baron-Martin Samedi 14 mai, 21h30 Entrée libre

A la découverte de quelques trésors des réserves à 21h30 et à 22 h

Présentation d’œuvres conservées en réserve. Accès par groupe de 6 personnes en raison de l’exiguïté des locaux. Une visite à 21h30 et une visite à 22h00.

Le château de Gray abrite le musée des beaux-arts de la ville. Dès l’entrée dans le parc, le visiteur est plongé dans l’atmosphère sereine et feutrée qui règne en ces lieux. La demeure, réaménagée à la fin du XVIIIème siècle pour le comte de Provence, frère de Louis XVI, a conservé son caractère authentique, servant d’écrin à de riches collections depuis 1903.

http://musee-baronmartin.fr

Free entry Saturday 14 May, 21:30

The castle of Gray shelters the museum of the Fine Arts of the city. From the entrance(entry) to the park, the visitor is plunged into the serene and felted atmosphere which reigns in these places. The house, reorganized in the end of the XVIIIth century for the count of Provence, the brother of Louis XVI, kept(preserved) its authentic character, being of use as case to rich collections since 1903.

Presentación de obras conservadas en reserva. Acceso por grupo de 6 personas debido a la exigüidad de los locales. Una visita a las 21:30 y una visita a las 22:00.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:30

6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray 70100 Gray Bourgogne-Franche-Comté