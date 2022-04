Zoom sur les réserves du Musée Baron Martin Musée Baron-Martin Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Zoom sur les réserves du Musée Baron Martin Musée Baron-Martin, 14 mai 2022, Gray. Zoom sur les réserves du Musée Baron Martin

Musée Baron-Martin, le samedi 14 mai à 21:30

Présentation d’œuvres conservées en réserve. Accès par groupe de 6 personnes en raison de l’exiguïté des locaux. Une visite à 21h30 et une visite à 22h00.

Entrée libre

A la découverte de quelques trésors des réserves à 21h30 et à 22 h Musée Baron-Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

