Zoom sur les plantes mal-aimées Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 30 juin 2024.

Zoom sur les plantes mal-aimées Promenez-vous sur les sentiers de la Gîte à la rencontre de plantes trop souvent mal-aimées de notre région. Comprenez leur rôle dans nos écosystèmes pour mieux les apprécier. Dimanche 30 juin, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T12:00:00+02:00

Lierre sectionné, chardon coupé, ortie arachée… stop !

Le lierre est un abri inestimable pour la faune en toute saison grâce à son feuillage toujours vert, le chardon est un garde manger précieux pour des oiseaux en péril et l’ortie une plante hôte indispensable au cycle de vie de nombreux papillons de notre région. Sans elles, c’est l’équilibre de nos écosystèmes qui est menacé. Mettez vos préjugés de côté et laissez vous guider par un animateur du Relais Nature sur les chemins de la Gîte, à la rencontre de ces plantes trop souvent mal-aimées.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Durée : 2 h

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Clément Mériglier