Zoom sur les orthoptères Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 18 août 2024.

Zoom sur les orthoptères Sauterelle ou criquet ? Explorez les prairies de la Gîte et tentez d’attraper ces insectes pour mieux les connaître, en compagnie d’un animateur du Relais Nature. Dimanche 18 août, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-18T10:00:00+02:00 – 2024-08-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-18T10:00:00+02:00 – 2024-08-18T12:00:00+02:00

2h d’exploration dans les prairies de la Gîte, filet et boîte-loupe en mains. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, tentez d’attraper criquets et sauterelles, ces petites bêtes aux longues pattes arrière qui aiment se cacher dans les hautes herbes. Mais comment les différencier ? En les observant de plus près et à l’aide d’un animateur du Relais Nature, vous apprendrez à les identifier et à connaître leur mode de vie. Ces étranges créatures souvent vertes aux stridulations estivales n’auront plus de secret pour vous !

Rendez-vous : 10h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Durée : 2h

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Claire Poitout / MEL